População de Cotijuba recebe doses de vacina contra Covid-19 nesta quinta

A população da ilha de Cotijuba, em Belém, também será vacinada contra a Covid-19 nesta quinta-feira (23). Serão vacinados com o imunizante da Pfizer as gestantes, puérperas e adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Neste dia, também vai acontecer uma repescagem para todas as pessoas, acima de 18 anos, que perderam a primeira dose da Coronavac.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) oferece, ainda, a aplicação da segunda dose da Coronavac aos idosos, às gestantes e puérperas e a segunda dose da Astrazeneca às pessoas com idade a partir de 18 anos. A meta é vacinar 1500 pessoas na ilha.

Para essa vacinação serão disponibilizados dois pontos fixos. Um deles vai funcionar na Unidade Municipal de Saúde do Cotijuba, onde será aplicada exclusivamente a Pfizer.

Outro será montado na Escola Bosque da ilha, para aplicação da Coronavac e Astrazeneca. O serviço contará também com um posto móvel de vacinação, que vai funcionar no barco do Corpo de Bombeiros e levará os imunizantes para quem mora nas ilhas próximas ao Cotijuba.

FONTE G1