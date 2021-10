População depreda carro que colidiu com moto na avenida Perimetral

Um acidente de trânsito na avenida Perimetral na manhã desta quarta-feira (13), resultou na depredação de um veículo por parte de populares, no bairro da Terra Firme, em Belém. O acidente, em que um carro foi atingido por uma motocicleta, foi por volta das 8h. Depois da colisão, que deixou uma mulher eum homens feridos, pessoas passaram a atacar o carro modelo Fiat Argo, depredando o veículo.

Nas imagens enviadas por uma testemunha, é possível ver uma motocicleta na vertical encostando apenas a dianteira no chão e apoiada no carro, que era desmantelado. Segundo a Guarda Municipal de Belém (GMB), o acidente foi perto da Rua da Paz, nas proximidades da Universidade Federal do Pará (UFPA). O motorista do carro tentou fazer uma manobra ilegal, mudando o sentido ao acessar o canteiro central da avenida. Por conta do ato irresponsável, o casal que vinha de moto logo atrás dele acabou se chocando com o carro.

Depois da colisão, que deixou ambos os passageiros da moto machucados, o homem que pilotava ainda partiu para agressão com o motorista do carro, e uma briga começou. A população do entorno, revoltada, tomou partido do motociclista e quebrou o carro que causou o acidente. Acuado, o motorista fugiu do local deixando seu carro para trás.

Segundo a GMB, o casal da moto foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Terra Firme para receber atendimento, por conta de alguns ferimentos leves. A Guarda seguia no local, esperando o dono do carro aparecer, e também a chegada do guincho da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB). Como o acidente foi no canteiro central, o trânsito não foi muito prejudicado e não houve registro de congestionamentos.

Fonte: O Liberal