População encontra corpo com mandíbula arrancada a pauladas em Marabá

Na tarde desta segunda-feira (18), moradores do Residencial Tiradentes se depararam com um corpo (sexo masculino), em uma área de mato, localizada próxima ao Bairro Morada Nova, por volta de 16h, na cidade de Marabá, no sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia Civil, estima-se que a vítima foi executada a pauladas, há aproximadamente duas semanas. O cadáver apresentava marcas de pancadas nas costelas, a mandíbula e a arcada dentária inferior, foram localizadas a cerca de 5 metros de distância do corpo.

Na arcada superior, estavam faltando 3 dentes. O “porrete” utilizado para matar o rapaz foi encontra a 7 metros do cadáver com manchas de sangue. A vítima trajava uma bermuda mesclada da cor azul com vinho. O par de chinelo do homem foi encontrado próximo aos restos mortais.

A Polícia Militar foi acionada para preservar o local de crime. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo para realização de necropsia que vai indicar a verdadeira causa da morte do indivíduo. Já no Residencial Tiradentes não foi denunciado o sumiço de nenhum morador. A Delegacia de Homicídios da 20ª Seccional Urbana investiga o caso.

Fonte: Portal Debate