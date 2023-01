População participa do tradicional parabéns pelo aniversário de Belém no Ver-o-Peso

Um dos momentos mais simbólicos dos festejos do aniversário de 407 anos de Belém, comemorado nesta quinta-feira, 12 de janeiro, foi o tradicional Parabéns para a cidade, que contou com um bolo de dez metros de comprimento recheado com doce de cupuaçu e aconteceu em plena feira do Ver-o-Peso.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, secretários municipais, feirantes e populares comemoraram juntos o aniversário da cidade. “A população de Belém pode esperar da prefeitura avanços com as reformas das escolas e a reestruturação do sistema de saúde. Nós estamos resistindo e dialogando com os governos do estado e federal para o bem de Belém”, disse o gestor municipal.

“Belém tem muita coisa a oferecer, como a cultura e a nossa gastronomia. Eu desejo tudo de maravilhoso para a minha cidade”, declarou a administradora Rosângela Rocha, moradora da ilha de Outeiro, que neste aniversário de Belém aproveitou o dia para passear com a mãe e amigas no Ver-o-Peso.

Benefícios

Após os parabéns para a cidade, o prefeito Edmilson Rodrigues participou, ainda no Ver-o-Peso, da entrega de equipamentos para os batedores de açaí realizada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap).

Entre os equipamentos entregues estão 117 despolpadeiras, 177 tanques de branqueamento e 204 mesas de seleção.

Um dos beneficiados com os equipamentos foi Fábio Cardoso, morador da ilha de Outeiro. “O nosso material tem uma durabilidade e com o tempo temos que trocar e isso às vezes é complicado para a gente. Mas graças a Deus essa parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Belém está ajudando a gente com isso”, disse o batedor de açaí.

Ao final do evento foi assinada a Ordem de Serviço para a revitalização da avenida 25 de Setembro, em mais uma cooperação entre o Governo do Estado e Prefeitura de Belém, que promete mudar para melhor uma das principais vias da cidade trazendo espaços de lazer, urbanismo, paisagismo e sinalização.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Márcio Ferreira/Agência Belém