População poderá interferir em realização de evento em Castanhal que recebe artistas da música brasileira

O Ministério Público do Estado do Pará, está fazendo uma consulta popular relacionada a realização da “52ª EXPOFAC – Exposição e Feira Agropecuária de Castanhal” 2021, que está prevista para acontecer no dia 6 a 14 de Novembro, que terá a participação de artistas brasileiros como Israel e Rodolfo, João Gomes e outros. A medida foi tomada por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Castanhal, levando em consideração o cenário atual de pandemia de COVID-19.

A população poderá expor sua opinião em relação a esta exposição e de outros futuros eventos, o MPPA pretende entender como a população se sente em relação a realização destes eventos mediante a crise sanitária que acontece no mundo.

As pessoas poderão ajudar com essa pesquisa através do e-mail: 4pjcc@mppa.mp.br na qual terá que responder as seguintes perguntas:

Você concorda com a realização da 52ª EXPOFAC, no ano de 2021, considerando a situação de PANDEMIA DE COVID-19? SIM ou NÃO. Caso deseje, JUSTIFIQUE:

As respostas devem ser enviadas até o dia 30 de outubro até as 00h00.

Foto: João Gomes Rede Social