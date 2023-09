População prestigia desfile cívico-militar de 7 de setembro na avenida Presidente Vargas

O governador Helder Barbalho, acompanhado da primeira-dama, Daniela Barbalho, e de autoridades civis e militares, participou do desfile cívico-militar em alusão à Independência do Brasil, na manhã desta quinta-feira, dia 7 de setembro. A programação na avenida Presidente Vargas, em Belém, mobilizou Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Polícia Civil, Força Aérea, Marinha e Exército.

Para o chefe do Executivo estadual, Helder Barbalho, o 7 de setembro é um momento em que o Brasil valoriza sua história, independência e faz deste gesto um fortalecimento cívico, de brasilidade, amor à pátria, respeito à bandeira, às instituições e à democracia. “Cada vez mais compreendo que a retomada do diálogo em nosso país é algo que deve ser destacado. É preciso desmobilizar a lógica de que a política pode interferir nas causas nacionais e sensíveis de unidade do país. O amor a pátria deve unir. E reafirmo como estratégica a parceria entre segurança pública e forças armadas para combater ilegalidades e fortalecer estratégias de monitoramento para combater desmatamento, ainda mais na Amazônia, que tem boa parte de sua jurisdição sendo federal”, assinalou o governador.

A programação começou por volta das 9h30 e o desfile se estendeu por toda a avenida, quefoi isolada para o ato, pelos órgãos da segurança pública. O evento organizado pelo governo do Estado teve o apoio do Exército Brasileiro, e foi prestigado por grane público.

O comandante Militar do Norte e general do Exército Luciano Guilherme Cabral Pinheiro destacou a participação massiva da sociedade ao desfile. “É uma satisfação muito grande ver tanta gente prestigiando uma data que, assim como em outras nações, é de tamanha importância”, declarou. Confira como foi a participação de cada força:

Corpo de Bombeiros Militar

A Coporação levou 362 militares distribuídos em cinco pelotões representando as atividades de salvamento, combate a incêndio, defesa civil, guarda-vidas. Também participaram dois pelotões com alunos do Programa Escola da Vida (PEV) e a banda de música da corporação. Na tropa motorizada estavam viaturas de modelos exclusivos da corporação.

Polícia Militar – desfilaram 460 integrantes dos grupamentos a pé, motorizado e montado da Polícia Militar, além de militares da banda de música da PM. Foram 14 viaturas que passaram pela avenida, 16 motocicletas, 06 diciclos, 01 ônibus e 3 carretas.

Polícia Civil – A Polícia Civil participou do desfile motorizado e contou com 10 viaturas no decorrer do percurso. Entre elas um blindado, viatura da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher um veículo do acervo da polícia.

Força Aérea – o desfile teve 455 militares da representando nove organizações militares e dois esquadrões aéreos. Durante o desfile, aeronaves fizeram sobrevoos na capital.

Marinha – pela instituição desfilaram 256 militares. Esse ano houve a apresentação de embarcações utilizadas nas fiscalizações do tráfego aquaviário e inspeções navais da Marinha do Brasil.

Exército – esteve representado por 1.200 militares. O destaque ficou para a presença de um general da Guiana Francesa, um cadete da Academia Militar das Agulhas Negras e, ainda, 450 alunos do Colégio Militar de Belém.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará