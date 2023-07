População reage contra o descaso e incendeia ponte do Ubintuba, no Tauá

Um grupo de pessoas incendiou a velha ponte de madeira que liga a localidade de Santa Maria do Ubintuba a Santo Antônio do Tauá, no nordeste do Estado. A ação decorreu da longa espera pela construção de uma estrutura moderna, de concreto, que nunca acontece.

Segundo informações procedentes de Santo Antônio do Tauá, na sexta-feira passada, dia 07, um caminhão carregado com madeira entalou na ponte que quebrou ao não aguentar o peso do veículo com a carga.

Quando o caminhão foi retirado e seguiu viagem, uma equipe da prefeitura do município foi ao local fazer os reparos, mas o grupo de manifestantes não permitiu mais um trabalho paliativo e incendiou a estrutura toda, isolando Santa Maria do Ubintuba.

Os manifestantes alegam que em toda parte são construídas pontes seguras de concreto e ferro, mas que jamais se tentou um serviço desse tipo no Ubintuba, o que mostra o descaso da administração do prefeito Evandro Corrêa da Silva com a população daquele distrito da zona rural de Santo Antônio do Tauá.

Eles exigem respeito e uma ponte segura e definitiva.

OUTRO LADO

Em função do ocorrido, a Prefeitura do Tauá registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil da sede do município denunciando atos de vandismo sobre o patrimônio público, pedindo apuração, identificação e punição dos responsáveis pela destruição da ponte.

Ainda segundo nota oficial do prefeito Evandro Corrêa da Silva, por toda esta semana, a Secretaria Municipal de Infraestrutura irá trabalhar na reconstrução da ponte do Ubintuba. Mesmo assim, os reparos já foram encetados e a ponte já está em condições de tráfego.

Procurada pela reportagem, a prefeitura não atendeu as ligações.

Imagens: Reprodução