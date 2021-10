População segue os caminhos da Trasladação

Não obstante o fato de o Círio de Nazaré ainda se realizar neste ano com medidas restritivas, como a ausência das procissões para evitar aglomeração, a fé dos católicos se apresenta maior que qualquer determinação. Nesta noite, depois de encerrada a missa da Trasladação, ocorrida na Capela do Colégio Gentil Bittencourt, presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro, a imagem foi colocada em um carro do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e levada para a Basílica, onde ocorre a cerimônia de ornamentação da Berlinda a ser utilizada amanhã, domingo, 10, Dia do Círio. Esse pequeno traslado foi seguido por uma multidão de fieis que, agora, caminha pela Avenida Nazaré e deve fazer o mesmo percurso tradicional da procissão que levaria a imagem até a Catedral Metropolitana da Sé.



Na frente da Catedral, centenas de fiéis se encontram à espera do momento da chegada da Imagem Peregrina, que pernoitará no templo, de onde sairá amanhã, às 8h, para iniciar o sobrevoo pela capital paraense. A programação começará com a celebração da Santa Missa, às 7h, com a igreja fechada para evitar aglomeração. No entanto, telões estarão postos do lado de fora, para que todos possam participar.



A Diretoria da Festa de Nazaré – DFN recomenda que as pessoas fiquem em casa e assistam a tudo pelos veículos da Fundação Nazaré de Comunicação ou pelas redes sociais da Arquidiocese de Belém e da Basílica Santuário de Nazaré, mas reconhece que, a exemplo do que aconteceu no ano passado, milhares de pessoas estarão na frente da Sé para seguirem o trajeto do Círio tradicional, o qual seja, pela rua Padre Champagnat, Avenida Portugal, Boulevard Castilhos França, Avenida Presidente Vargas, Praça da República, Avenida Nazaré e Praça/Basílica Santuário.

Imagens: Edison Júnior/Ronabar