Populares encontram corpo de homem cheio de facadas, em Tucuruí

O corpo de Josiel Fernandes de Oliveira, de 29 anos, foi encontrado por populares, na manhã de hoje (6), por volta de 7 horas, em um terreno localizando no Bairro Santa Mônica, em Tucuruí, no sudeste do Pará.

Moradores do bairro acionaram a Polícia Militar, que fez o isolamento da área até a chegada da perícia criminal. O corpo apresentava perfurações provavelmente de faca e foi removido para o Instituto Médico Legal.

De acordo com as informações colhidas pela polícia no local do crime, a vítima recebeu várias perfurações pelo corpo. Moradores disseram que o rapaz morava no bairro e costumava frequentar bares pelas redondezas, mas não tinha envolvimento com o crime e não se metia em confusão.

A Polícia Civil já começou ouvir familiares e conhecidos da vítima para tentar identificar quem foi o autor do homicídio e a motivação do crime.

Fonte: VER-FATO / Por Paulo Jordão