Populares tentam invadir terreno particular no Tenoné II, em Belém

Populares tentaram invadir, no início da manhã deste sábado (17), um terreno particular, o “Antigo Caçula”, que fica em frente ao conjunto Tenoné II, em Belém. A Polícia Militar (PM) esteve no local e, após negociações, o grupo desistiu da ação. Não houve registro de resistência ou confronto entre as duas partes.

Testemunhas contaram que o grupo, que contava com dezenas de famílias, chegou ao local por volta das 5h da manhã. A PM foi acionada e pelo menos cinco viaturas foram deslocadas até o endereço.

Após negociações, o proprietário do terreno teria apresentado documentações apontando que a situação estava regular, e depois que os ânimos acalmaram, o grupo resolveu deixar o local, sem oferecer nenhum tipo de resistência.

A reportagem solicitou nota à PM e aguarda resposta.

Grupo negociou com os policiais e deixou o local sem oferecer resistência (Reprodução)