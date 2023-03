Por 2 a 0 o Remo passa por Tapajós e segue invicto no Parazão 2023

O jogador Jean Silva foi a tstrela azul do Leão ao balançar a rede duas vezes, numa emocionante partida entre Clube do Remo e Tapajós, na noite deste sábado, 11, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão. O jogo começou às 18h e teve a transmissão lance a lance da equipe dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ on-line, com patrocínio do sempre Avistão, 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, empresas do Grupo Carlos, o Amigo do Povo.

O primeiro gol saiu com pouco mais de cinco minutos de jogo. O segundo veio aos 23 minutos do segundo tempo, e assim, a equipe azulina construiu uma vitória sem dificuldades e que dá continuidade à uma sequência de nove partidas vencidas pelo Leão, todas sob o comando do técnico Marcelo Cabo, até agora invicto. Esta é a primeira vez desde 1981 que o Remo emplaca nove vitórias seguidas. Com isso, o Remo se torna o único clube do Brasil a vencer todas as partidas disputadas até este momento em 2023.

FASE INICIAL

Bastaram duas tentativas de jogada pela direita para o Remo achar o caminho e abrir o placar. O gol foi o anúncio do domínio dos donos da casa que duraria até o final. A equipe cultivou algumas chances protagonizadas pela dupla Jean Silva e Rony. O segundo gol quase saiu depois de Jean receber um passe de Fabinho e ir ao chão na grande área durante uma disputa de bola. O juiz não marcou nada, mas deu a impressão que havia sinalizado pênalti. A torcida azulina até se animou na arquibancada. Com o mal entendido dissolvido, Jean Silva marcou o segundo dois minutos depois, após tirar a marcação do Tapajós, e chutar da entrada da área, sem chance de defesa.



Vitória sem estresse

Voluntarioso, Rony apareceu muito no jogo. Aos 31 minutos, o lateral recebeu uma bola daquelas de Jean Silva, mas, apesar do belo chute, a bola saiu pela lateral – para o alívio do goleiro Conrado.



Para além dos gols, o Remo administrou a partida com cautela e investiu na posse de bola e na paciência contra o adversário, sem ceder nem um chutão para o Tapajós mesmo nos momentos em que a equipe do oeste do Pará apertou a saída de bola. Agora, o Leão soma 15 pontos no campeonato, segue líder e já está classificado para a próxima fase.

DESMOTIVADO

Sem conseguir criar jogadas, sobrou para o Tapajós se concentrar na defesa e cortar as jogadas mais perigosas do Remo, especialmente em alguns contra-ataques fulminantes. Em um deles, Jean Silva deixou Kanu na cara do gol, aos 25 minutos do primeiro tempo – tudo isso sem um único jogador do Tapajós no horizonte.



As duas chances reais do Tapajós vieram no segundo tempo. A melhor delas foi aos 19 minutos, quando Hudson recebeu um cruzamento certeiro e tentou se aproveitar do erro da zaga, que botou a bola nos pés dele. Não deu em nada, mas animou o ambiente. A equipe de Santarém, porém, segue com a pior campanha do Campeonato Paraense.



Todo mundo erra

Não fossem os gols que levantaram a torcida no Baenão, Jean Silva poderia até ter sido o vilão da partida em vez de herói: aos três minutos do segundo tempo, Ricardinho enfrentou a defesa do Tapajós e meteu um chute firme rumo ao gol da equipe do oeste paraense. Jean Silva, porém, se atrapalhou e acabou botando a bola para fora. Foi a segunda partida dele como titular pelo Remo.

COMOROMISSOS

Agora, o Leão vai enfrentar o Castanhal no próximo domingo, 19, pelo Campeonato Paraense. Mas antes, pega o São Raimundo, na quarta-feira, 15, pela Copa Verde. Já o próximo compromisso do Tapajós pelo Parazão é contra o Itupiranga, no próximo sábado, 18.

Mas no Remo não tem descanso não. O grupo deve se apresentar ainda neste domingo, 12, às 10h, no Baenão para treino tático ao comando do técnico Marcelo cabo.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo