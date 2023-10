Por causa das chuvas, Blumenau decreta situação de emergência

A cidade de Blumenau (SC) decretou situação de emergência, neste sábado (7), por causa das chuvas registradas nos últimos dias. A decisão também ocorre diante da previsão de elevação do nível Rio Itajaí-Açu. As informações são do G1.

A Defesa Civil apontou, neste domingo (8), que o nível estava em 9,09 metros, condição que deixa a cidade em “alerta máximo”. Ainda de acordo com o órgão, 107 pessoas estão desabrigadas no município.

A prefeitura acredita que o decreto é importante para facilitar a busca por recursos a fim de ser possível responder aos problemas causados pela enchente, como recuperação de locais atingidos, abastecimento do abrigos e ampliação dos trabalhos de desobstrução de vias.

Com a medida, o transporte coletivo deste domingo foi cancelado, bem como as aulas nas escolas e Centros de Educação Infantil do municípios previstas para segunda-feira (9).

No estado, 93 cidades enfrentam danos provocados pela chuva.

