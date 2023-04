Por ChatGPT, Samsung pode trocar Google por Bing nos celulares

A Samsung pode encerrar seu contrato com o Google e substituir o serviço de busca padrão de seus smartphones e tablets pelo Bing, da Microsoft, por conta da integração com o ChatGPT , de acordo com reportagem do New York Times.

Segundo o jornal, o Google poderia perder cerca de US$ 3 bilhões em receita anual caso a Samsung decida realmente fazer a troca, mas as negociações ainda estão em andamento.

Recentemente, a Microsoft implementou o ChatGPT no Bing , seu serviço de busca. Isso fez com que a concorrência aumentasse em relação ao buscador do Google, que dominava o mercado até então.

De acordo com o New York Times, o Google está se esforçando para implementar logo um sistema de inteligência artificial em seu buscador, impedindo que contratos grandes, como o da Samsung, sejam interrompidos.

Atualmente, a gigante de tecnologia testa o Bard , sistema similar ao ChatGPT. Por enquanto, porém, ele não foi integrado ao buscador, mas apenas a aplicativos como o Docs e o Gmail.

Até o momento, a Samsung mantém parcerias tanto com o Google quanto com a Microsoft. Quando um usuário compra um celular, aplicativos de ambas as empresas vêm pré-instalados, o que é fruto desses acordos.

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Rolf van Root