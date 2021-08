Por falta de tempo hábil, volta do público aos estádios neste fim de semana é descartada

CBF não convocou os clubes das séries A, B e C para discutir o retorno

O torcedor apaixonado por futebol vai ter que esperar um pouco mais pelo retorno aos estádios. Foi o que garantiu o vice-presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Maurício Bororó, em contato com a equipe de O Liberal. Segundo o dirigente, a principal razão é a falta de tempo hábil.

“Não terá público. Não teve a convocação do conselho técnico pela CBF e não terá tempo hábil para que os órgãos de segurança preparem tudo. Oficialmente, a FPF, Remo e Paysandu não receberam nada. Portanto, não terá publico este fim de semana”, disse Bororó.

Na última semana, a dupla Re-Pa, a FPF e os órgãos de segurança debateram formas de monitorar os torcedores na volta ao estádio, como será a chegada, permanência e saída do estádio, além de fechamento de ruas com barreiras, a fiscalização dos testes de PCR e carteira de vacinação, em ação conjunta com vários órgãos, incluindo Detran, Polícia Militar, CIOP, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Semob.

Com toda esta estrutura necessária, Bororó descartou que tenha torcida neste fim de semana: “Só depois que a CBF marcar o conselho técnico com os clubes das séries A, B e C. Aí será decidido por voto o retorno do público. A não ser que a CBF fizesse por vídeoconferência. Mas aí, os clubes teriam que correr para resolver isso. Pela prefeitura está aprovada, porém, não tem tempo”, concluiu.

Impacto

Caso o retorno do público seja aprovado a tempo para a próximo semana, o Remo seria o primeiro a receber público. O Leão recebe Avaí na quinta-feira (16), às 21h30, no Baenão. Já o Papão tem duas partidas longe de Belém e só jogaria em frente aos bicolores no dia 25 de setembro, contra o Manaus, às 17h, na Curuzu. No entanto, os clubes ainda aguardam a aprovação da CBF.

