‘Por isso estou desse tamanho’, desabafa Jojo Todynho

No último sábado (12), Jojo Todynho fez revelações sobre seu corpo em uma série de stories no seu perfil do Instagram. A cantora anunciou que pretende recuperar a boa forma, pois “nunca foi gorda”.

De acordo com a ex-Fazenda, sua forma atual se deve ao uso excessivo de anabolizantes e outras substâncias.

– A Jojo de 2016 vai voltar! Aquele corpão, barriguinha de Lipostabil [medicação que diminui gordura localizada]. Só não vou mais tomar nenhum anabolizante, porque eu tomava, tá gente? – começou a cantora.

– Por isso que estou desse tamanho. Eu nunca fui gorda não. Eu tomava anabolizante, já apliquei um monte de m****. Tomava meu negocinho, quando cheguei no negocinho de corpo, achei que eu estava ótima […] Agora eu vou voltar com tudo. Linda, no natural – continuou.

Jojo disse ainda que, independentemente de seu peso, se sente gostosa.

– Vou voltar ao meu máximo, esquece. Gorda, magra, eu sou gostosa! As pessoas tem que entender isso – disparou.

Fonte: Pleno News