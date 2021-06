Por medo de trombose, Fernanda Torres teme tomar vacina da AstraZeneca

Nesta sexta-feira (11/6), o nome de Fernanda Torres chegou aos assuntos mais comentados das redes sociais. O motivo? A atriz, supostamente, teria se recusado a tomar a vacina da AstraZeneca. No fim do dia, ela explicou que estudou as ofertas de imunizante no Rio de Janeiro e que, por medo da trombose, optou em conversar com seu médico antes de se decidir.

Em comunicado ao UOL, Fernanda Torres informou que possui histórico de trombose na família e que, por isso, antes de tomar a vacina da AstraZeneca, pretende conversar com seu médico e avaliar as opções.

Apesar da preocupação da atriz, as autoridades de saúde brasileiras, além da Organização Mundial da Saúde (OMS), garantem que a vacina é segura. Alguns casos de trombose em pacientes não-idosos foram registrados na Europa, gerando a suspensão temporária do uso da vacina.

“Fernanda Torres aguardou chegar a hora dela de vacinar. Hoje fez uma pesquisa e constatou que temos no Rio AstraZeneca. Na segunda-feira, Fernanda conversará com o médico dela”, informa a nota da equipe de Fernanda Torres.

A atriz tem 55 anos e já está apta para tomar vacina contra a Covid-19, de acordo com o plano municipal de vacinação. A equipe também informou que Fernanda Torres teve a doença em 2020.

Fonte: Metropoles