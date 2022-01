Por que é tão difícil cumprir resoluções de Ano-Novo? Veja como conseguir

O começo de um novo ano sempre é acompanhado por promessas de mudanças. Nesse período, é comum listarmos metas para serem alcançadas ao longo do ciclo que se inicia. Entre as principais resoluções de Ano-Novo estão começar a fazer exercícios, emagrecer, guardar dinheiro, ler mais livros, estudar um novo idioma… Mas, de repente, já é fevereiro e essas promessas ficam esquecidas.

Afinal, por que é tão difícil cumprir metas —mesmo quando são para coisas que desejamos e queremos? De acordo com Thaís Gameiro, neurocientista pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), nossas metas e objetivos normalmente envolvem conquistas ou desfechos que ocorrerão no futuro, ou seja, na maioria das vezes precisamos adotar comportamentos ou fazer esforços no presente para conquistar resultados que só poderão ser vistos ou mensurados no longo prazo.

“Esse costuma ser o principal fator de dificuldade, uma vez que nossa capacidade de enxergar os benefícios de longo prazo é mais limitada”, diz ela. Somos mais sensíveis a recompensas e respostas imediatas, mais tangíveis e fáceis de serem percebidas pelo cérebro como algo concreto. Quando precisamos enxergar benefícios que só ocorrem no futuro, ficamos vulneráveis a perder o foco do objetivo principal por conta de distrações que oferecem recompensas imediatas, mas que muitas vezes nos afastam da meta desejada. “Esse fenômeno é conhecido como viés do presente”, explica.

Um exemplo clássico é a dieta. Queremos emagrecer para ter mais saúde e para ter um corpo mais bonito, sabemos o que é preciso fazer em termos de alimentação, mas o benefício de comer mais legumes, frutas e verduras só aparece após alguns meses de esforço e determinação. Nesse meio tempo, é comum escolhermos um chocolate, sorvete ou pizza que, sem dúvida, oferecem benefícios imediatos, mas nos desviam do nosso objetivo final.

É importante lembrar-se diariamente do que se quer conquistar Imagem: Getty Images/iStockphoto

Dicas para cumprir as metas de Ano-Novo

A seguir, especialistas dão conselhos para estabelecermos metas de uma forma que aumente nossas chances de conquistá-las.

Comece pelo autoconhecimento

Daniele Nazari, psicóloga da plataforma de orientação psicológica online Zenklub, acredita que, em primeiro lugar, as metas precisam fazer sentido para si mesmo. Quando falamos em metas, costumamos direcionar o olhar para o externo, muitas vezes para bens materiais, ou então nos espelhamos no que estamos vendo na vida das outras pessoas. Mas será que o que o outro tem faz sentido na sua vida?

“O segredo é essa descoberta, é saber o que é relevante para o meu crescimento e o que eu realmente desejo para este ano que se inicia. Meu conselho é iniciar pelo autoconhecimento e se apropriar do que descobre dentro de si como um direcionamento nas definições do que alcançar”, afirma Nazari.

Trace objetivos claros

Trace objetivos claros que incluam quando, onde e com quem serão executados. Se você quer praticar atividade física, por exemplo, precisa estabelecer qual modalidade, um horário específico, dias da semana e se irá sozinho ou acompanhado. Todos os detalhes devem ser pensados e especificados.

Outra dica importante é que os objetivos precisam ser mensuráveis, ou seja, é preciso ter um feedback se aquela meta está sendo alcançada ou não, para permitir ajustes no percurso. Vale lembrar que metas não podem ser inalcançáveis. “Busque estabelecer objetivos que realmente sejam viáveis. Caso contrário, haverá frustração e desmotivação que atrapalham qualquer progresso”, diz Gameiro.

Divida as metas em etapas

Segundo a neurocientista, uma das formas mais eficientes de alcançar uma meta maior, de longo prazo, é quebrá-la em pequenas metas mais tangíveis e fáceis de serem cumpridas imediatamente. “Precisamos de feedback imediato para ajustar nosso comportamento e tomada de decisão. Sem isso, o cérebro fica perdido e acaba tomando atitudes mais impulsivas e baseadas em estimativas abstratas e pouco precisas”, diz.

Ela explica que quando definimos metas mais simples, de fácil execução e que nos permite acompanhar nosso progresso de maneira mais rápida, temos a sensação de que estamos conseguindo e que o esforço está sendo recompensado. São as pequenas vitórias que aumentam a motivação do indivíduo para persistir, tornando mais provável que a meta principal seja alcançada.

Celebre as conquistas da sua jornada Imagem: Getty Images

A especialista em desenvolvimento humano Vivian Wolff afirma que nosso cérebro reage melhor às minimetas. “Dedique-se a esse projeto desejado poucos minutos ao dia se for tudo o que for possível. Aos poucos virá a vontade de se dedicar mais tempo. Para quase todos nós, começar pequeno não somente é acessível e realizável, mas é o que nos faz avançar sem ansiedade nem cobranças. Atuando através da disciplina e da consistência, chegamos ao final do ano e vemos o quanto avançamos”, aconselha.

Visualize diariamente suas metas

Muitas vezes, a vida nos leva de volta às obrigações, ao automático do dia a dia e, com isso, perdemos a capacidade de focar nas mudanças que desejamos.

Para evitar que nossos objetivos sejam esquecidos ao longo do ano, a especialista em desenvolvimento humano recomenda algumas ferramentas para nos lembrar diariamente do que queremos conquistar: fazer um “dream board”, um quadro de imagens ou palavras que remetem às metas e colocá-lo em um local onde seja possível vê-lo todos os dias, post its no computador, lembretes do celular, bloquear tempo na agenda para se dedicar ao desenvolvimento daquela meta. “O importante é que a meta faça parte da sua rotina, entre em seu calendário assim como suas obrigações”, enfatiza.

Comemore suas conquistas

Wolff também ressalta a importância de comemorar as conquistas da jornada, mesmo sem ainda ter atingido a linha de chegada. “Celebrar também faz bem em nosso processo de se manter motivado e nos faz enxergar que já não estamos mais no mesmo lugar”, diz.

Fonte uol.com.br