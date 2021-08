Por unanimidade, Senado aprova Lei do Mandante

O Plenário do Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (24/8), a chamada Lei do Mandante, que altera as regras para os direitos de transmissão no futebol. O texto recebeu sinal verde dos parlamentares por unanimidade e segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O relator do projeto, senador Romário (PL-RJ), manteve o mesmo texto da Câmara dos Deputados para garantir celeridade à votação. Na Câmara, o deputado federal Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) relatou a matéria.

Pressão dos clubes

O projeto aprovado assegura que o clube mandante da partida tenha o direito de negociar sozinho, sem participação do visitante, a transmissão ou reprodução dos jogos. Anteriormente, antes da decisão desta terça, uma transmissão de futebol precisava da anuência dos dois clubes. A medida inviabilizava a busca de mais parceiros financeiros e contribuía para o monopólio da dona dos direitos televisivos.

Caso seja sancionado por Jair Bolsonaro, o texto vai alterar a Lei Pelé, que previa a divisão dos direitos entre o time da casa e o adversário. O presidente já manifestou anteriormente a preferência pela aprovação da MP do Mandante. Bolsonaro, inclusive, chegou a receber presidentes dos clubes em Brasília para se inteirar melhor da decisão.

Nas redes sociais, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi um dos primeiros a comemorar a decisão.

“Essas mudanças no Congresso podem conduzir o futebol brasileiro para o tamanho do Brasil. Que dê certo. Vamos torcer pelas boas mudanças”, disse o dirigente do Flamengo.