Por vaga na semifinal da Copa Verde, São Raimundo-RR com desfalques, encara o Remo

O atacante Fabrício Kanté desfalca o São Raimundo- RR, contra o Clube do Remo na próxima quarta-feira, 22, na partida de volta das quartas de final da Copa Verde de 2023. O jogo será disputado no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, diante do Fenômeno Azul.

Kanté foi liberado pelo clube para resolver situações particulares no Rio de Janeiro. Outro desfalque é o lateral-esquerdo Kayo Fernando.

Mesmo em condições de jogo, contudo, não foi relacionado pelo técnico Chiquinho Viana.

O meia Raí Teles não atuou na partida de ida, vencida pelo Mundão, por 1 a 0, foi incluído na delegação.

Chiquinho Viana relacionou vinte jogadores. São eles: Goleiros: André Regly e Marcão; Laterais: Luã e Leandro Cabecinha; Zagueiros: Hicaro, Allan Rosário, Guigui e Sérgio Vinicius ‘Siri’; Meio-campistas: Belão, Paulo Meneses, Tavinho, Raí Teles, Panda, Juca, Ygor e Rian; Atacantes: Juninho, Carlinhos Souza, Jerinha, Carlinhos Eduardo. (Colaborou Braz Chucre)

Imagem: Hélio Garcia/São Raimundo-RR