Portal da Amazônia abre janela para o Rio Guamá, paraense e turistas de fora

Faz muitos anos que Belém, como Metrópole da Amazônia, deixou de ser apenas uma cidade de comércio, indústrias, portos e clima pitoresco-provincial. A cidade está aberta para o turismo, uma indústria que está em desenvolvimento na capital paraense e que tende a crecer.

Vários investimentos têm sido realizados pelos governos federal, estadual e municipal nesse sentido. Prova disso estão as construções da Estação das Docas, Mangal das Garças, revitalização do Parque Ambiental do Estado que homenageia o médico preservacionista Camilo Vianna, a própria Avenida Doca de Souza Franco, o Porto Futuro etc. Tem, ainda, as obras de infraestrutura viária, com construções de elevados e anéis viários por vários pontos da cidade que viabilizam a mobilidade urbana.

Além da orla fluvial do Ver-o-Peso, tradicional por sua feira a céu aberto e do espaço Ver-o-Rio, no bairro do Reduto, aconteceu a construção do Portal da Amazônia, a maior janela para o rio aberta às margens do Rio Guamá, nos bairros da Cidade Velha e Jurunas, em Belém.



Trata-se de um aprazível ponto turístico, onde há o encontro das pessoas que curtem o alvorecer ou pôr do sol; a caminhada às margens do rio, com frente para as ilhas que cercam a capital do Pará e o ar puro; um encontro com a natureza, onde as famílias se confraternizam, as crianças brincam e muitos ganham o pão de cada dia com vendas de água de coco, lanches, gelados, brinquedos, em sua maioria balões; alugueis de bicicletas e uma infinidade de coisas.

É lá que as jovens fazem seus selfies, declaram amor aos parceiros e vice-versa, os casais se encontram, se entendem… O riso, o bate-papo informal e descontraído. Um local belo que está aberto para o cidadão de Belém, do Pará, do Brasil e do mundo que, certamente, estará de braços escancarados para receber o romeiro que vem participar da romaria do Círio de Nazaré – uma das fases de maior fluxo turístico em Belém.



O Portal da Amazônia, que durante a pandemia do novo coronavíros ficou parcialmente fechado ao público, está plenamente aberto, com acesso de veículos de todos os tipos. Vale à pena conferir.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar