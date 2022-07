Portal da Amazônia é um dos leques do veraneio em Belém

Passear pelo Portal da Amazônia, no bairro da Cidade Velha, à primeira vista, parece passeio corriqueiro do belensense, fora das férias, quando grande parte da população quer curtir o sol nas praias de Mosqueiro, Salinas, Outeiro, Marudá, Algodoal, Pesqueiro, Tucunaré e dezenas de outras. Entretanto, centenas de pessoas preferem a calnaria da cidade e suas belezas naturais.



Que tal um por do sol no Portal da Amazônia, às margens do Rio Guamá com suas águas barrentas e lendárias?



Para acompanhar e refrescar o calor de 34°C de Belém, água de coco, sucos e refrigerantes.



Enquanto papai e mamãe namoram, sonham, planejam ou se acertam, as crianças podem se divertir nos triciclos e outros brinquedos, comer uma porção de guloseimas e também ajudar os trabalhadores que sustentam suas famílias com o que lucram das vendas no logradouro turístico que já faz parte do cotidiano de Belém.



O por do sol no Portal da Amazônia coloca o visitante em sintonia com os encantos da natureza da região em plena capital.



É um local lindo, tranquilo, bem cuidado e que não tem cobrança de ingresso, assim como vários outros de Belém em que cada um experimenta a beleza e o contato direto com o meio ambiente.



Desta forma, visitar o Portal é, também, aproveitar as férias de forma sadia, barata e tranquila.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar