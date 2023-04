Portal da Amazônia foi a opção de fim de tarde no feriado de Tiradentes em Belém

O Portal da Amazônia, em Belém, apresentou grande movimento de visitantes no final da tarde de ontem, sexta-feira, 21, feriado de Tiradentes. Quem gostou da grande movimentação foram vendedores ambulantes que trabalham no logradouro com vendas de alimentos tipo lanche, água de coco, pipocas e doces, além dos tradicionais brinquedos e veículos de passeios como triciclos e bicicletas.



A menina Maria Clara, 10 anos, estava feliz no local. Depois de enfrentar forte gripe que até a impediu de frequentar a escola, ontem foi o dia dela voltar a se divertir passeando com seus pais Fábio Rodrigo e Bruna, que preferiram ficar em Belém neste feriadão e aproveitaram para conhecer o Portal da Amazônia.



“Isso aqui é muito lindo, maravilhoso, e com este por do sol, nossa”, comentou Bruna.

Fábio disse que o passeio só foi possível porque o tempo Colaborou não chovendo como vinha acontecendo ultimamente.



Já Carlos Júnior, que trabalha no portal com água de coco, disse ter boas expectativas de faturamento para ontem em função da grande movimentação de pessoas na área. Conforme disse, ultimamente as vendas despencaram muito por causa das chuvas, mas que o feriado de Tiradentes prometia a forra.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar