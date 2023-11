Portal do Conhecimento celebra Semana da Consciência Negra com homenagem a escritores negros

A Semana da Consciência Negra é um momento significativo para refletirmos sobre a importância da cultura afro-brasileira e celebrar as contribuições dos negros para a sociedade. Neste ano, o projeto Portal do Conhecimento, vinculado à Imprensa Oficial do Pará (Ioepa), decidiu prestar uma homenagem especial aos escritores negros da literatura brasileira, reconhecendo a relevância de suas obras e a necessidade de promover a diversidade literária.

Como parte dessa iniciativa, o projeto do Portal do Conhecimento, por meio da campanha “Doe Livros, Doe Conhecimento”, arrecadou nestes últimos anos diversos livros de autores negros, evidenciando o engajamento das pessoas em apoiar a valorização da literatura negra no Brasil.

Segundo a diretora de Documentação e Tecnologia da Ioepa e coordenadora do projeto, Sandra Batista, entre os livros recebidos, destacam-se obras de renomados escritores, como os clássicos Castro Alves, Machado de Assis, Cruz e Souza e Lima Barreto, bem como os contemporâneos Lázaro Ramos, Zeneide Silva, Renato Gama, Carolina de Jesus, Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo, Maria Firmina e Janaina Tokitaka. “Essas obras não apenas enriquecem o acervo das instituições beneficiadas, mas também proporcionam aos leitores uma oportunidade única de se conectar com narrativas que exploram a riqueza da experiência afro-brasileira”, comentou Batista.

De acordo com ela, a campanha “Doe Livros, Dos Conhecimento” segue recebendo doações de todos tipos de literatura e em especial neste mês, de autores negros. “Os exemplares recebidos serão doados para bibliotecas comunitárias e municipais, tanto na zona urbana quanto na rural. “A ideia é disseminar o conhecimento e ampliar o acesso a obras que, muitas vezes, não recebem a visibilidade que merecem”, disse.

Sandra entende que a entrega desses livros não se limita a um gesto simbólico, já que o projeto busca impactar positivamente as comunidades, promovendo a representatividade e incentivando a leitura de obras que abordam questões fundamentais da história e da cultura afro-brasileira.

“Queríamos aqui falar da necessidade de uma sociedade mais humana, mais democrática, onde a cor da pele não seja um definidor. Nós precisamos construir uma sociedade antirracista, e isso começa pelos livros”, disse Sandra Batista.

O projeto Portal do Conhecimento arrecada doações da sociedade civil e seleciona os livros doados para as bibliotecas localizadas em todos os municípios do Estado. As doações podem ser feitas de segunda a sexta, das 8h às 14h, na sede da Ioepa, na Trav. do Chaco, 2271. Outras informações pelo e-mail: portaldoconhecimento@ioe.pa.gov.br.

(Com informações de Gilmar Xavier)

Fonte: Agência Pará/Foto: Gilmar Xavier/Divulgação