Portal do TCE-PA mudará de endereço nesta quinta-feira (21)

A partir do dia 21 de julho, quinta-feira, o site do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) estará com novo endereço: www.tcepa.tc.br. A novidade marca a modificação dos domínios pelos tribunais de contas do Brasil para serem dotados de total independência e autonomia na gestão dos seus sites, algo hoje não existente, bem como padronizar os endereços eletrônicos das instituições de controle externo. Domínio é o nome utilizado para identificar uma organização com presença na rede mundial de computadores.

Segundo a presidente do TCE-PA, Conselheira Lourdes Lima, a mudança faz parte de uma série de ações que devem modernizar ainda mais a área de tecnologia da informação do Tribunal, que teve papel fundamental no processo de adaptação institucional em meio às transformações advindas com a pandemia de Covid-19.

“Todos nós tivemos que nos reinventar. Se nós não tivéssemos nos preparado para as mudanças imediatas, teríamos mais dificuldades. A TI nos deu todo o suporte necessário para enfrentarmos esse período”, explicou a Conselheira Lourdes Lima.

De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do TCE-PA, Carlos Gomes, com o novo domínio na internet, o Tribunal de Contas terá maior controle na gestão sobre o seu site, sem depender de terceiros, como ocorre quando surge a necessidade de serem superadas eventuais intercorrências e instabilidades na rede do Poder Executivo, que é o responsável pelo domínio pa.gov.br.

Conforme a mudança, será possível gerar também melhor referência do Tribunal de Contas para a população, que terá mais facilidade em acessar o site do TCE visto a simplificação do endereço a ser digitado, sem maiores extensões.

“A transição para a alteração completa de endereço do site do TCE-PA será feita de forma gradual. Inicialmente, o visitante poderá ainda acessar o Portal da instituição pelo endereço www.tce.pa.gov.br, sendo redirecionado automaticamente para o novo domínio”, detalhou o secretário da Setin/TCE-PA. Conforme o aumento da familiaridade por parte do público com o novo endereço, o TCE-PA poderá optar pela utilização exclusiva do novo domínio.

A alteração do endereço eletrônico pelo TCE-PA segue recomendação do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC) de modo que o domínio tc.br será utilizado somente pelos tribunais de contas estaduais e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

