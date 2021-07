Porteiro é preso suspeito de invadir casa para cheirar calcinhas de moradora em condomínio de luxo

Um porteiro foi detido na madrugada desta terça-feira, 6, suspeito de invadir uma casa em condomínio de luxo na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil, o homem trabalha no condomínio e teria feito uma cópia da chave do imóvel. Ele admitiu ter feito outra chave e foi detido acusado de invasão de domicílio. O porteiro invadiu o local e foi direto até o varal da residência para cheirar as calcinhas da moradora.

Ele foi preso pela Polícia Militar dentro do sobrado. Na sequência, foi levado até a Central de Flagrantes. O porteiro assinou termo circunstanciado e foi liberado.

Fonte: Roma News

Com informações de banda b