Portel confirma primeiro caso positivo de Varíola do Macaco no Marajó

A Secretaria Municipal de Saúde de Portel, na Região de Integração do Marajó, confirmou o primeiro caso de Varíola do Macaco, ou Monkeypox, na cidade. Como os dois casos suspeitos relatados anteriormente em Breves foram descartados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, este é o primeiro registro positivo no Marajó.

Conforme o comunicado, o paciente é um homem de 29 anos com histórico de viagem a Belém, que testou positivo para o monkeypox, vírus da varíola dos macacos. O exame foi realizado pelo Instituto Evandro Chagas (IEC). O paciente segue em isolamento domiciliar e a Secretaria alertou sobre situações de contágio, sintomas, prevenção e cuidados.

“Uma das principais formas de contágio da monkeypox é o contato físico com a pessoa infectada. Entretanto, o contágio também pode ocorrer de forma indireta, principalmente através de objetos e superfícies”, explicou no comunicado.

Situação no Pará

A Sespa informou que já são 81 casos confirmados de monkeypox no Pará, sendo 57 deles residentes de Belém, 11 de Ananindeua, quatro de Santarém, dois de Marituba, um de Barcarena, um de Paragominas, um de Marabá, um de Acará, um de Benevides, um de Itaituba e um de Portel.

Outros 112 casos foram descartados. Ainda há três casos suspeitos que seguem em investigação, sendo dois residentes de Belém e um de Acará.

A Sespa informou que instituiu uma Sala de Situação para acompanhamento dos casos e orientações de acordo com o cenário epidemiológico, realizou capacitações aos profissionais de saúde e divulgou uma cartilha sobre o assunto para população em geral.

Atenção aos sintomas

O comunicado da Secretaria Municipal de Saúde de Portel alertou para que os moradores procurem uma unidade de saúde se apresentarem os seguintes sintomas:

febre;

aparecimento de lesão única ou múltiplas na pele de forma súbita em qualquer parte do corpo;

surgimento de ínguas;

dores musculares.

Além disso, o comunicado pontuou que o uso de máscara, a higienização das mãos e o descarte adequado de resíduos são as principais medidas de prevenção da doença.

