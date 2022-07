Portel sedia mais uma edição da Copa Fair Play de Futsal

A cidade de Portel, no Marajó, teve o seu ginásio lotado de esportistas que foram assistir a partida em que o Clube América se sagrou o grande campeão de 2021 da VI Copa Fair Play de Futsal, realizada somente agora em função da paralisação das atividades por causa das medidas de saúde exigidas para prevenir contra a disseminação do vírus da covid-19. A competição envolveu quinze equipes e a finalíssima aconteceu ontem, domingo, 10, às 20h

O Clube América ficou em segundo lugar na fase de grupos de classificação com duas vitórias e dois empates. Nas oitavas de final, a equipe venceu por 5 a 1 os Brasileirinhos e, nas quartas de final, por 7 a 1 sobre o Sorocaba.

Já na semifinal, o América venceu o Juventude por 5 a 2 e ontem, na final, foram 5 a 4 contra o Estaleiro. O América tem nove anos de existência, tendo sido criado em 2013.

Na partida que teve o ginásio lotado ocorreram dois gols de Ricardo Ramiley, dois de Rafael Silva e um de Tuchê, goleiro que teve uma grande atuação, salvando o time nos momentos que foi exigido com defesas belas e técnicas. E para completar sua atuação, no final, Tuchê ainda marcou o gol da vitória, se consagrando no final, tanto que foi escolhido como o melhor atleta na decisão.

Segundo Adamias Palheta de Almeida, coordenador geral da competição, essa edição que terminou ontem é a de 2021 devido a pandemia. Os jogos começaram no início de 2021, “só que a gente paralisou por um ano e pouco; aí aí veio terminar só agora no meio do ano de 2022. A edição de 2022, a gente ainda vai iniciar a preparação do campeonato para 2022.

O advogado Marcus César, que ama o esporte, mora em Macapá, no Estado do Amapá. Ele está a serviço em Portel e foi ontem assistir à decisão da final da Copa Fair Play de Futsal, quando se disse muito feliz de ver o local tão lotado de pessoas que foram ver de perto a vitória do América sobre o Estaleiro. Ele entende que “esporte é vida e que une as pessoas em torno de um objetivo, que é se animar e torcer de forma sadia”.

Imagem: Ray Nonato/Ronabar