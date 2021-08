Porto Futuro o mais visitado entre os belenenses

O Parque Urbano Belém Porto Futuro completou um ano de abertura nesta quinta-feira (19), o espaço já recebeu mais de 600 mil visitantes desde sua inauguração.

O ambiente ao ar livre que fica localizado em frente ao terminal hidroviário de Belém, conta com pista de corrida e ciclismo, playground, lago artificial, sistema de iluminação, área de exposições para artesanato e shows, e quiosques de alimentação. Oferendo assim lazer e a iniciativa da prática esportiva para os visitantes.

Uma das partes que mais se destaca do parque é o Balé das Águas, onde as crianças se refrescam com jatos de água que sai do piso antiderrapante.

O parque fica aberto desde as 6h da manhã até as 22h, de segunda a sexta-feira e a entrada é gratuita, o uso de máscara é obrigatório assim como todas as outras medidas de proteção devem ser seguidas pelos visitantes.

Foto: Marcus Pimentel