Porto Futuro recebe a Feira Preta pela programação do Preamar da Consciência Negra

Neste sábado (19) e no domingo (20), o Parque Urbano de Belém Porto Futuro, recebe a feira preta, a programação faz parte da Preamar da Consciência Negra de iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

A ação ocorrerá das 16h às 22h e reunirá 12 empreendedores negros e negras expondo e comercializando artigos de cerâmica, moda afro-amazônica, entre outros produtos. O público que visitar o local também poderá apreciar as apresentações de um grupo de capoeira, Grupo Toro Açu e Bloco Axé Dudu, além de participar de oficinas de técnicas de Tranças Nagô e Turbantes.

A curadoria é do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa) e a programação é gratuita.

