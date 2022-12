Porto Futuro receberá a Feira do Empreendedorismo Inclusivo neste final de semana

O Parque Urbano Belém Porto Futuro receberá nos dias 16 e 17 de dezembro, a Feira do Empreendedorismo inclusivo, organizada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa). O evento tem como objetivo promover o protagonismo de pessoas com autismo e de suas famílias no empreendedorismo e na economia criativa, fomentando a geração de renda.

As pessoas que tiverem presente na feira terá a oportunidade de conhecer e adquirir trabalhos produzidos por pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). “Temos convicção de que a informação é o melhor caminho para que as pessoas tenham consciência e possam se preparar para tornar o comércio mais inclusivo. Estamos muito felizes em realizar mais uma edição do evento e poder contribuir para a melhorias de vida dessas pessoas. A Feira já se tornou um evento fixo no nosso calendário”, disse Nayara Barbalho, coordenadora da Cepa.

A feira vai trazer diversos produtos, como produtos artesanais, incluindo bolos, chocolates, biscoitos, geleias, adesivos, cadernos, blocos de anotações, copos, chaveiros, botons, lápis, canetas, máscaras, cordões, camisas e materiais pedagógicos adaptados. Além também de produtos como nécessaire, porta-moedas, estojo, laços, materiais e brinquedos educativos sensoriais.

Serviço:

A Feira de Empreendedorismo Inclusivo

Data: Na sexta-feira (16) e no sábado (17).

Horário: das 16h às 22h.

Local: Parque Urbano Belém Porto Futuro, na Avenida Visconde de Souza Franco (Doca), entre Rua Belém e Avenida Castilhos França, no bairro do Reduto.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará