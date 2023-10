Porto Futuro sedia a 11ª ‘Feira de Artesanato do Círio 2023’. Expectativa é gerar R$ 1,5 milhão em volume de negócios e atrair 65 mil visitantes.

O Parque Porto Futuro, no bairro do Reduto, área nobre de Belém, está recebendo a 11ª edição da Feira de Artesanato do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. O público poderá conferir vários estandes com a venda de artesanato regionais, a maioria, voltada para as tradições da quadra nazarena, como canoas, codornas catando milho, carrinhos de madeira, cobras, chapéus e uma infinidade de “lembranças” do Círio.

Em 2023, a Feira foi ampliada e está com dois pavilhões, com 130 estandes, sendo 100 de artesanato, com produtos de artesãos de dez municípios, sendo diversas tipologias, como miriti, cerâmica, cuias e artesanato ligados ao Círio de Nazaré.

O artesão de produtos de miriti, Ozivaldo Araújo, participa da feira desde o seu início. Ele é de Abaetetuba e prospecta bons negócios para esta edição do evento.

“Trabalho com peças tradicionais: cobra, barco, casa, roda-gigante, canoa… e agora temos novidades: colares, brincos, sempre buscando inovação”, explica.

Deuel Fernandes, de Abatetuba, região do Baixo Tocantins, no nordeste do Pará, é um dos expositores no Porto Futuro. Ele trabalha com produtos fabricados a partir do miriti há doze anos:

“A feira traz uma oportunidade muito grande para o artesão não apenas do Pará, mas de vários pontos do Brasil que vêm pra cá mostrar sua arte, seu produto. Aqui a gente divulga o nosso trabalho, o valor e a cultura amazônica, que já é mostrada pelas redes sociais, como Instagram e Facebook. Na feira, nosso trabalho se projeta nacional e internacionalmente. Aqui eu procuro inovar sempre, até minha ferramenta eu é quem preparo. Vivo na busca de estar à frente do meu tempo, com novas ideias, caso desses meus quadros de pintura em 3D e que agora são feitos a mão. Eu quis trazer a paisagem amazônica para o 3D, tudo com muito realismo”, explicou.

Joel Silva, também de Abatetuta também concorda com o colega Deuel Fernandes. Para ele, a feira é uma vitrine que divulga o artesão, sua arte, seu trabalho, agora com novas tecnologias voltadas para os ribeirinhos, que trabalham na beira dos rios. Segundo ele, com o miriti, é possível confeccionar mais de 100 produtos artísticos. Destaca que são produtos ecologicamente corretos, que não estragam o meio ambiente.

NOVIDADES

São novidades na edição deste ano: a Casa Artesanal, decorada com artesanato que poderá ser adquirido; Taberna da Nazinha, que terá uma variedade de produtos alimentícios; Espaço de Biocosméticos, com diversos produtos feitos com insumos da Amazônia, dos segmentos de beleza, estética e bem-estar.

A Feira de Artesanato do Círio faz parte de um trabalho realizado pelo Sebrae desde 1989, voltado para o artesanato no período do da festividade do Círio de Nazaré. O objetivo do evento é fomentar e promover o trabalho de artesãos paraenses, gerando oportunidades de venda durante e após a Feira.

Imagens: Ray Nonato/Ronabar