Portugal aceita cartão de vacina do Brasil, menos CoronaVac

Uma boa notícia para viajantes brasileiros que planejam visitar Portugal. O país passou a aceitar o certificado de vacinação brasileiro no lugar de testes de Covid-19 para aqueles que desejam ir ao país. No entanto, apenas vacinas certificadas pela União Europeia serão aceitas, o que deixa de fora brasileiros que foram imunizados com a CoronaVac.

A mudança foi anunciada pelo governo de Portugal na manhã do último sábado (18). Com isso, a apresentação de testes de Covid-19 negativos nos aeroportos deixará de ser obrigatória. As seguintes vacinas são aceitas: Janssen, AstraZeneca, Moderna e Pfizer.

Em nota, o Ministério da Administração Interna (MAI) afirmou que, no “âmbito das medidas de combate à pandemia da doença Covid-19 aplicadas ao tráfego aéreo, o governo determinou que passam a ser reconhecidos, em condições de reciprocidade e desde que cumpram determinados requisitos, os certificados de vacinação e de recuperação emitidos por países terceiros, a cujos respectivos titulares tenham sido administradas vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento”.

Fonte: Pleno News