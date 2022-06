Portugal emprestará ao Brasil o coração de Dom Pedro I

Portugal decidiu que emprestará ao Brasil o coração de D. Pedro I. O órgão poderá será transportado para o território brasileiro a fim de ser exibido nas celebrações do bicentenário da independência do Brasil. As informações são do portal G1.

A decisão foi divulgada na quarta-feira (22), durante uma conferência de imprensa. A liberação para que o órgão seja emprestado aconteceu após mais de um mês de debate e depois da concordância do presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira.

Foi Moreira quem tornou pública a decisão de Portugal. Na conferência, ele apontou que o traslado temporário depende de garantias de transporte e conservação que terão de ser acertadas entre os governos dos dois países.

A Irmandade da Lapa também foi responsável por autorizar o translado temporário do órgão. O coração está guardado em formol, em uma igreja localizada na cidade de Porto.

O pedido para que o órgão fosse emprestado foi feito meses atrás pelo embaixador brasileiro George Prata. Pedro I é considerado símbolo da independência do Brasil.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/Print de vídeo YouTube Irmandade da Lapa