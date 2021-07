Portugal impõe toque de recolher noturno em áreas para conter pico de Covid-19

Toque será das 23h às 5h, começa na sexta-feira, e irá vigorar em 45 municípios de todo o país. ‘Não estamos nas circunstâncias de alegar que a pandemia está sob controle’, diz ministra de Gabinete; novos casos estão sendo relatados principalmente entre jovens não vacinados.

Um toque de recolher noturno será imposto em vários municípios de Portugal, incluindo a capital Lisboa e a cidade do Porto, e as autoridades estão correndo para controlar uma disparada de infecções de Covid-19, anunciou o governo nesta quinta-feira (1º).

O toque de recolher das 23h às 5h, que começa na sexta-feira, vigorará em 45 municípios de todo o país, que enfrentou sua batalha mais dura contra o coronavírus em janeiro.

Os casos de coronavírus saltaram para 2.449 nesta quinta-feira, o maior aumento desde meados de fevereiro – mas as mortes diárias continuam bem abaixo dos níveis de fevereiro.

“Não estamos nas circunstâncias de alegar que a pandemia está sob controle”, disse a ministra de gabinete Mariana Vieira da Silva em uma coletiva de imprensa. “Este é um momento para seguir as regras, evitar aglomerações, evitar festas e tentar conter os números.”

Vieira da Silva disse que os casos novos estão sendo relatados principalmente entre jovens não vacinados. As autoridades estão acelerando a campanha de vacinação para lidar com a disparada, e as pessoas de 18 a 29 anos receberão suas doses a partir da semana que vem.

As pessoas que moram na área metropolitana de Lisboa, onde a maioria dos casos novos se concentra, ainda precisam apresentar um exame de coronavírus negativo ou um certificado de vacinação para entrar ou sair da região no final de semana.

No total, Portugal, que já vacinou completamente cerca de 31% de sua população, registra 882.006 casos e 17.101 mortes desde o início da pandemia.

Fonte: G1