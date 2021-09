Portugal já está liberando a entrada de turistas brasileiros exigindo apenas teste negativo

Mais uma boa notícia para quem pretende e adora viajar para exterior. O turista brasileiro não precisa mais apresentar comprovação de vacinação completa contra a Covid-19 para viajar a um dos mais belos países do mundo. Portugal já está liberando a entrada de viajantes do Brasil, exigindo apenas teste negativo ou exame PCR antes de viagem.

Estamos avançando no “novo normal” pós-pandemia e na retomada da promoção turística. O Brasil já saiu da lista de países com restrição de entrada na Europa, gerando assim oportunidades para o crescimento do setor e um número maior de destinos seguros para viajar. Foto: Divulgação / CI Viagens

Em atualização publicada em 31 de Agosto, os brasileiros estão obedecendo às mesmas exigências feitas aos turistas de outros países como Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália e Nova Zelândia. Outra novidade positiva é que os passageiros do Brasil liberados para o turismo no país português também não precisam cumprir quarentena.

Quando se abre as fronteiras para Brasil, também se faz a abertura para os portugueses, ou seja, o turismo cresce. As linhas aéreas ficam mais movimentadas e ocupadas, trabalhando os setores do turismo emissivo e receptivo, e movimentando a frequência de voos para o exterior.

Para quem quer viajar a nação portuguesa, atualmente a companhia aérea TAP oferece voos de sete cidades brasileiras. Para Lisboa as frequências partem de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte e Salvador. Para a cidade do Porto, há um voo semanal partindo de São Paulo e outro do Rio.

Fronteiras abertas para o Brasil, turismo eu acredito!

