Nesta quarta-feira (25), às 21h10, o Portuguesa-RJ encara o Vasco pela quarta rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Luso-Brasileiro. O jogo terá cobertura ao vivo pelo canal no YouTube de A Província do Pará.

Está noite é a estreia do time principal do Vasco na partida oficial do ano. E quem também está fazendo sua estreia é o técnico Maurício Barbieri, o treinador deve manter a base dos amistosos disputados na Flórida. A equipe está na nona colocação apenas com dois pontos conquistados em duas partidas.

O seu adversário Lusa, vem de uma vitória conquistada contra o Boavista e duas derrotas, ocupando o oitavo lugar na classificação, com três pontos. A equipe é treinada por Felipe Surian.

Assista ao vivo em:

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira