Pós-Graduação em Enfermagem abre inscrições para campi de Belém e Santarém

O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGENF) da Universidade do Estado do Pará (Uepa) recebe inscrições, a partir do próximo dia 4 de janeiro de 2024, para o Processo Seletivo do curso de Mestrado em Enfermagem, com entrada no primeiro semestre letivo de 2024. Os candidatos deverão submeter as inscrições até o dia 2 de fevereiro pelo endereço on-line: https://sistemas.uepa.br/sgps/selecao/.

Ofertando 33 vagas, o processo seletivo é composto por duas fases de caráter eliminatório: elaboração de um pré-projeto de pesquisa, e realização das entrevistas, no período de 07 a 13 de março.

Segundo o edital, a divulgação do resultado final estará disponível no dia 21 de março, no site da Uepa. Direcionado aos graduandos em Enfermagem ou áreas afins em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação, o curso de Mestrado em Enfermagem tem duração mínima de 12 meses e máxima de vinte e quatro meses. O curso se desenvolverá presencialmente em cada um dos polos da Uepa: Campus IV – Enfermagem, e o Campus XII – Santarém.

O PPGENF tem como área de concentração a enfermagem no contexto amazônico em duas linhas de pesquisa: Enfermagem em Saúde Pública e Epidemiologia de Doenças na Amazônia; Educação e Cuidado em Saúde e Enfermagem na Amazônia.

Texto de Messias Azevedo / Ascom Uepa

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará