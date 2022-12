Posse de Lula terá Pabllo Vittar e Valeska Popozuda

A esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, Janja, anunciou, nesta quarta-feira (30), a lista de artistas confirmados que irão se apresentar no grande show programado para a posse do novo presidente do Brasil que acontecerá no dia 1º de janeiro.

Entre os nomes confirmados estão Pablo Vittar, Gabi Amarantos, Martinho da Vila, Gilsons, Chico César, Luedji Luna, Teresa Cristina, Fernanda Takai, Johnny Hooker, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Tulipa Ruiz, Maria Rita, Valeska Popuzuda, BaianaSystem e Duda Beat.

Fonte: Pleno News/Foto:AGNews