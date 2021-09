Possíveis danos ambientais ao lago do Tapari e igarapé do Urumari em Santarém são investigados pelo MP

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio da 13ª Promotoria de Justiça, instaurou procedimento preparatório para investigar dois possíveis crimes ambientais que estariam em curso no Lago do Tapari, na região do Eixo Forte, e no Igarapé do bairro Urumari, em Santarém, no oeste do Pará.

Conforme a denúncia que gerou a instauração do procedimento no MP, moradores de um loteamento situação às margens do Lago do Tapari, com acesso à rodovia Interpraias, estariam promovendo queimadas e desmatamento em uma área de igapó com a intenção de abrir um acesso do loteamento ao lago. Essa área, durante o inverno, fica submersa e, segundo especialistas, é um berço natural de peixes e de conservação da fauna daquele ambiente.

Segundo a promotora de Justiça, Lilian Regina Furtado Braga, o objetivo da instauração do procedimento preparatório é para identificar a área que está sendo degradada bem como os responsáveis pelos possíveis danos.

A promotora encaminhou documento ao secretário de Meio Ambiente de Santarém, João Antônio Paiva de Albuquerque para que ele, no prazo de 10 dias, responda, por exemplo, ao ofício encaminhado pelo MP que solicitava a fiscalização na Área de Preservação Ambiental às margens do Lago do Tapari.

Igarapé do Urumari

Uma carta expedida pelo Movimento Tapajós Vivo e pelo Comitê em Defesa do Urumari, denuncia a suposta invasão na área de captação de água da grande área da Nova República, com desmatamento da área de proteção e registro de queimadas da mata ciliar.

Segundo o documento que chegou ao conhecimento do MP, não houve a delimitação para identificação do titular da área e não foram identificados os eventuais ocupantes irregulares, bem como os impactos no local.

A promotora Lilian Braga enviou ofício para a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), solicitando informações sobre a suposta invasão da área próxima ao sistema de captação de água da companhia no bairro N0va República.

À Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), a promotora solicita respostas sobre o pedido para averiguação da suposta invasão na área do sistema de captação de água da Cosanpa.

Fonte: O Estado Net