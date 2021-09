“Posso escutar a voz da minha filha dizendo ‘papai'”, diz sobrevivente de acidente na Nazaré

Condutor do veículo em que estavam a esposa e a filha de dois anos, que morreram com a colisão, Leandro Torres se acostuma com a falta da família

O trágico acidente ocorrido na madrugada da última quinta-feira (26), mudou para sempre a vida de Leandro Torres Nascimento. Condutor do veículo em que estavam a esposa, Renata Corrêa Bezerra e a filha, Maria Luiza Corrêa Torres, que morreram com a colisão, o sobrevivente ainda se acostuma com a falta da família. “Eu ainda não quero acreditar nisso que aconteceu comigo e com a minha família”, disse, muito emocionado, durante uma entrevista.

O homem de 30 anos agora luta para lidar com a perda brutal da filha de apenas dois anos, e da esposa com quem dividiu a vida durante 11 anos. “Eu ainda não consegui ir na minha casa. Eu acho que quando eu chegar na minha casa, vai ser impossível não lembrar da minha filha, das brincadeiras, da minha cachorrinha que está aqui. Quando eu chegava lá, era ela que me recepcionava, a minha esposa, então não sei o que eu vou fazer daqui pra frente”, relembra.

Leandro Nascimento chora ao lembrar da esposa e da filha (Tarso Sarraf / O Liberal)

Cheio de hematomas, com faixas nas duas pernas, em um dos braços e na cabeça, a maior dor de Leandro não é física. “Sabe quando você parece estar num sonho e ainda não acordou? Eu creio que a qualquer momento ela pode cruzar por essa porta”, disse. Chorando muito, Leandro prossegue com a entrevista, mas com a voz quase inaudível.

“(Choro) Eu posso escutar a voz da minha filha dizendo “papai”. E recebendo um abraço dela. Eu ainda não quero acreditar nisso que aconteceu comigo e com a minha família. Parece que é um sonho. Não consigo entender o porquê”, pontuou.

Relembre o caso

Na última quinta-feira (26), um acidente envolvendo dois veículo resultou na morte de mãe e filha, Renata e Maria Luiza. Leandro era quem conduzia o carro em que a família estava, quando houve a colisão com o automóvel dirigido por Allan Rocha, que foi indiciado pelo crime de duplo homicídio doloso.

Leandro e Renata foram socorridos logo após o acidente e encaminhados ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). A mulher morreu horas depois. Já Leandro chegou a ficar internado durante quatro dias, até receber alta, na última segunda-feira (30).

Allan segue internado, assim como Nicole Monteiro Dias, que estava com ele.

Fonte O LIBERAL