Posso usar soro fisiológico comum para guardar as lentes de contato?

Não é recomendado usar soro fisiológico ou água —seja da torneira ou de filtro — porque ambos oferecem riscos à saúde dos olhos. Os líquidos não têm a ação antisséptica das soluções próprias para as lentes de contato, o que propícia a formação de reservatórios de bactérias e possibilita o aparecimento de fungos.

Com a contaminação da lente na caixinha, ao ser levada ao olho, ela pode causar diferentes inflamações e, dependendo da bactéria, até levar à perda de visão.

Outra dica importante é fechar bem o estojo onde são guardadas. Se houver uma abertura, mesmo que pequena, há a possibilidade da entrada de bactérias ou sujeira, além de vazamento do líquido, o que faz com que as lentes sequem e percam a utilidade.

Além disso, o recipiente precisa ser lavado com água quente ou morna e xampu ou sabonete neutro pelo menos duas vezes por semana. A limpeza é importante para evitar o acúmulo da própria lente e é mais uma forma de garantir que ela dure mais tempo e seja segura aos olhos.

Fontes: Keila Monteiro de Carvalho, médica oftalmologista e professora titular de oftalmologia na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e Tatiana Nahas, chefe do serviço de plástica ocular da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.