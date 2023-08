Posto da Sespa instalado no Aeroporto de Belém já aplicou 405 doses de vacinas

Na área de desembarque do Aeroporto Internacional de Belém, um posto de vacinação 24 horas está montado desde terça-feira (1º), pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), para dar suporte a eventos internacionais que acontecerão na primeira quinzena deste mês na capital paraense – “Diálogos Amazônicos” e “Cúpula da Amazônia”. O serviço de saúde tem o apoio da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

A ação, que em dois dias já atendeu 226 pessoas com a aplicação de 405 doses de vacinas, disponibiliza imunizantes contra Hepatite B, Covid-19 (incluindo a bivalente), Febre Amarela e Influenza, e ainda as vacinas dT (que previne difteria e tétano), Tríplice Viral (contra caxumba, sarampo e rubéola) e HPV (contra o Papilomavírus Humano) para adolescentes imunossuprimidos.

Realizada por equipes da Sespa, a ação permanecerá nas 24 horas até o dia 11 de agosto, com o apoio de tradutores de Inglês e Espanhol, para atender de forma mais efetiva os visitantes do exterior. Mais de 120 funcionários receberam treinamento para participar da vacinação no aeroporto.

“O foco é a orientação, em locais com grande fluxo de turistas, sobre a oportunidade de atualizarem o cartão vacinal, se protegendo de doenças imunopreveníveis”, ressaltou Leila Flores, integrante da Coordenação de Epidemiologia Estadual, destacando ainda que essas iniciativas pretendem atualizar os dados no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), mantido pelo Ministério da Saúde.

Abordagem rápida – A vacinação é voluntária. Os passageiros são abordados por técnicos da Sespa na sala de desembarque. Na sequência, são atendidos pelos profissionais para o preenchimento de ficha com dados pessoais, incluindo CPF e comprovante das doses já tomadas, seja por meio da carteira impressa ou pelo aplicativo “Conecte SUS”. Após esse procedimento, recebem as doses que forem necessárias.

A abordagem leva de 3 a 5 minutos. A rapidez não atrapalha o passageiro, que fornece alguns dados, sobretudo onde ficará no Estado.

“Em boa hora” – Um dos passageiros foi o jornalista Rafael Oliveira dos Santos, que chegou na tarde desta quinta-feira (3), vindo de Brasília (DF), para participar do evento “Diálogos Amazônicos”. Ele disse que não teve oportunidade na capital federal para completar o esquema de vacinação contra Hepatite C. “Essa ação veio em boa hora. O Governo do Pará está de parabéns por essa iniciativa”, afirmou.

O secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, avaliou que o trabalho feito pelas equipes da Sespa reitera o compromisso do governo estadual com a prevenção de doenças por meio de vacinas. “Isso é cuidar das pessoas, e a expectativa é que tenhamos mais pessoas protegidas com as doses”, frisou o secretário.

Fonte: Agência Pará/Foto: José Pantoja/Ag Pará