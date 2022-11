Posto de coleta de resíduos recicláveis é reativado no bairro do Coqueiro, em Belém

Espaço do E+ Reciclagem é um projeto que integra o Programa de Eficiência Energética da Equatorial Pará e tem como objetivo a coleta seletiva e a conscientização sobre a preservação do meio ambiente, através da troca de materiais recicláveis por desconto na fatura de energia.

Nesta quarta-feira, 9, a Equatorial Pará reinaugura mais um Posto de Coleta do E+ Reciclagem em Belém. O espaço, localizado no Assaí Atacadista, na rodovia Mário Covas, contará regularmente com coleta de resíduos que podem gerar descontos na fatura de energia dos clientes, além de troca de lâmpadas incandescentes por LED e arrecadação de potes de vidro para beneficiamento dos recém-nascidos da Santa Casa de Misericórdia do Pará. O horário de funcionamento será de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e, no sábado, das 8h às 12h.

No dia da reabertura, a partir das 8h, o evento contará, também, com orientações sobre sustentabilidade e meio ambiente à população.

Com este novo ponto, a Equatorial Pará passa a ter 7 postos de coleta fixos no estado, além de realizar trabalho itinerante em um local diferente a cada semana. Desde 2015, o programa E+ Reciclagem já concedeu quase 600 mil de reais em bonificação nas faturas de energia. Nesse período, foram mais de 16 mil toneladas de resíduos recicláveis que deixaram de poluir o meio ambiente e mais de 22 mil clientes bonificados.

De acordo com Pricila Hinvaitt, da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, os clientes do entorno do bairro do Coqueiro poderão realizar ações sustentáveis, como a coleta seletiva, e ainda garantir bônus na fatura, o que gera economia às famílias.

“O Posto de Coleta do E+ Reciclagem traz uma série de benefícios aos paraenses. A Equatorial Pará trabalha regularmente para estar mais próxima dos clientes. Com esta iniciativa, que valoriza o pilar de sustentabilidade, beneficiamos diversos grupos de interesse, como a Santa Casa de Misericórdia, que recebe os potes de vidro para o armazenamento do leite materno”, conclui Pricila.

Serviço:

Reativação do Posto de Coleta do E+ Reciclagem

Onde: Assaí Atacadista – Rod. Mário Covas, 69 – Coqueiro, Belém

Quando: quarta-feira, 9 de novembro

Hora: 8h

Foto: Divulgação