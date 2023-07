Posto elétrico para carregamento de veículos completa 1 ano em Belém. Saiba como utilizar:

Iniciativa da Equatorial Pará, localizada no Porto Futuro, oferece à população 2 pontos de carregamento de veículos e 10 bicicletas elétricas que podem ser utilizadas no parque.

No último dia 30, o eletroposto da Equatorial Pará, localizado no Porto Futuro, em Belém, completou um ano em operação. O espaço, que oferece carregamento de veículos elétricos, além de disponibilizar 10 bicicletas elétricas que podem ser utilizadas pelas pessoas na área do ponto turístico, se destaca como uma proposta sustentável para o transporte e fomenta, também, a qualidade de vida. O funcionamento é diário, das 7h às 11h e das 16h às 21h.

No primeiro ano de atividade, mais de 3 mil usuários se cadastraram no aplicativo “E+ Mobilidade Elétrica” para a utilização das bicicletas. A média diária de compartilhamento dos equipamentos é de 25 vezes ao dia e o tempo médio de utilização é de 56 minutos. De acordo com Willian Melo, engenheiro da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, os números mostram o sucesso da iniciativa.

“Belém é uma cidade que cada vez mais se coloca como um expoente de sustentabilidade. Então, a Equatorial Pará, por meio do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica investiu nesta iniciativa. A ação vem ganhando cada vez mais adeptos na capital paraense, seja para quem pratica exercício ao pedalar nas bicicletas, ou seja, para quem vai ao local para carregar seus veículos elétricos”, destaca Willian.

No eletroposto é permitido o carregamento de até dois veículos elétricos simultaneamente, como carros, patinetes e bicicletas, que utilizam como fonte de alimentação a energia solar, limpa e renovável. Atualmente, a média é de 4 carregamentos de carros por semana e a quantidade de energia gerada estimada em 12 meses é de 15.600 kWh.

Instruções de utilização

O eletroposto pode ser utilizado por qualquer pessoa que deseja carregar seu carro elétrico, gratuitamente, por ordem de chegada. Já as 10 bicicletas elétricas podem ser utilizadas dentro do parque, com liberação a ser feita por meio do aplicativo “E+ Mobilidade Elétrica” disponível nas lojas de smartphones para download.

O usuário deverá realizar um cadastro no APP, incluindo um cartão de crédito que será utilizado apenas para fins de garantia de devolução da bicicleta. O uso do equipamento poderá ser feito durante uma hora, na ciclovia de dentro do parque, e a devolução deve ser feita dentro desse prazo à estação. O aplicativo é seguro e os dados informados serão utilizados apenas para essa finalidade, conforme termos de uso explícitos no APP.

Vale destacar que o projeto de mobilidade elétrica está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, do qual o Grupo Equatorial é signatário e tem como foco: Educação de Qualidade, Energia acessível e limpa e Ação Global contra a mudança global do clima.

Foto: Divulgação