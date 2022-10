Postos da Defesa Civil e Sesma realizam 306 atendimentos médicos no Círio e Trasladação

Os postos de atendimento médico integrado Defesa Civil de Belém e Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) contabilizaram 306 atendimentos, durante as procissões da Trasladação, no sábado, 8, e do Círio de Nazaré, neste domingo, 9.

A maior parte das ocorrências foi relativa à sensação de mal-estar e ferimentos nos pés e joelhos. As vítimas foram levadas aos postos pelas pessoas físicas e jurídicas que atuaram como socorristas de forma voluntária, sob coordenação da Defesa Civil de Belém.

“Eu estava ansiosa para trabalhar no Círio. Sempre via os voluntários nas procissões e, aos poucos, foi brotando em mim o desejo de participar, também, desta forma, do Círio, já que só participava como romeira”, declarou a voluntária da Defesa Civil, Adriana do Socorro Souza.

Treinamento – Este ano, a Defesa Civil de Belém atuou com 1.500 voluntários, que receberam treinamento específico, entre os dias 26 de setembro e 4 de outubro, para atuação como socorristas, durante as procissões de sábado e de domingo. As aulas ocorreram na sede do órgão e incluíram tópicos como abordagem da vítima, exames primários e secundários, reanimação e transporte de vítimas.

Solidariedade e amor – “Os voluntários são pessoas que se dispõem a colaborar com a nossa atuação por solidariedade e amor ao próximo, então nós temos uma gratidão especial a estas pessoas que nos ajudam a atender”, agradece a presidente da Defesa Civil de Belém, Christiane Ferreira.

Texto: Aycha Nunes

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação