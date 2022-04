Pouco inspirado, Atlético só empata com Getafe e facilita vida do rival no Espanhol

O bicampeonato espanhol é uma realidade cada vez mais remota para o Atlético de Madrid. Nesta quarta-feira, no Wanda Metropolitano, a equipe colchonera recebeu o Granada, antepenúltimo colocado da La Liga, e, após mais uma atuação pouco inspirada, ficou no empate em 0 a 0.

Com o resultado, o time comandado por Diego Simeone chega aos 61 pontos e fica 14 atrás do líder e rival Real Madrid, que ainda joga na rodada. Do outro lado, os rojiblancos permanecem na 18ª colocação, com 30.

Domínio inoperante

O Atlético de Madrid foi superior, teve a bola, mas não soube traduzir seu domínio em grandes oportunidades. Do outro lado, o Granada concentrou suas forças na defesa e cumpriu sua missão: ir para o intervalo sem ser vazado.

O time de Diego Simeone passou a maior parte do tempo no campo de ataque, especulou na entrada da área adversária, mas faltou mais intensidade nas ações, principalmente no último terço.

Tanto que os colchoneros só construíram uma única boa oportunidade ao longo dos primeiros 45 minutos. Aos 21, Koke fez boa jogada pelo meio e acionou De Paul, que arriscou da entrada da área e viu Maximiano mergulhar para fazer a defesa.

Acuado, o time visitante praticamente não ultrapassou a linha que divide o gramado. Quando conseguiu, chegou a ter uma finalização com Escudero, mas não criou grandes problemas para o goleiro Oblak.

Rede não balança

Na volta do intervalo, como era de se esperar, o Atlético de Madrid adotou uma postura agressiva e esboçou uma pressão para cima do Granada. Griezmann foi o primeiro a tentar e quase surpreendeu em finalização de fora.

Pouco tempo depois, foi a vez de De Paul, que abriu espaço pelo meio e soltou uma bomba, com muito perigo. Firme na marcação, o Granada não abriu mão de sua estratégia e seguiu povoando a entrada de sua área.

Além de arriscar chutes de longa distância, o time colchonero também se arriscou na bola aérea. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Hermoso subiu com espaço, mas mandou de cabeça pela linha de fundo.

Tendo o relógio como inimigo, o Atleti foi obrigado a se lançar para o tudo ou nada nos minutos finais. Quase funcionou. Após intensa blitz, o brasileiro Matheus Cunha teve a melhor chance do jogo em seus pés, mas acabou carimbando a trave. Fim de papo: 0 a 0.

