Pouco ritmo de jogo e baixas na defesa preocupam Itamar Schulle para decisão contra o CRB

A principal preocupação de Itamar Schulle para a partida desta terça-feira, contra o CRB, é a falta de ritmo de jogo do Paysandu. Na atual temporada o Papão tem apenas cinco partidas disputadas, menos da metade do adversário alagoano, que já entrou em campo 13 vezes pelo calendário de 2021. Por isso o adiamento do jogo contra a Tuna, na sexta-feira passada, foi lamentado pelo treinador.

– Todos nós queremos tempo para treinar, mas é essencial você ter ritmo de jogo. Ainda mais que estamos no início de competição. Você quer tempo para treinar quando o calendário está com jogos um em cima do outro, mas estamos com muito pouco ritmo. Já o adversário vem em uma sequência, com ritmo, rodando atletas. Poupou as peças-chave que vão jogar contra nós e já vem com ritmo. O Paysandu não tem esse ritmo, vem jogando pouco. Quando ia ter o jogo, acabou de não ocorrer, coisas da natureza. Esse é um momento que o ritmo seria importante, mas não foi possível – avaliou, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Apesar do atual elenco estar sendo montado desde o término da Série C, em janeiro, a realidade é que a maior parte dos jogadores considerados titulares chegou no decorrer das últimas semanas. O grupo está em diferentes estágios físicos, não é homogêneo – como se diz atualmente no jargão do futebol.

– Em janeiro se apresentaram 17 atletas. Agora, estamos com 28, ou seja, mais onze que vieram depois. Então não tivemos esse grupo junto lá, desde início. Têm jogadores que estão há 15 dias, outros 20, outros 30. Ainda não temos um mesmo grupo. São coisas do futebol. Ainda não temos todos à disposição. Treinando, estão, mas não à disposição [para jogar] – reforçou o técnico.

Outro desafio para o confronto contra o CRB será repor possivelmente duas baixas no setor defensivo. Perema segue fora por causa da fratura na mão, mas a novidade é que Israel contraiu conjuntivite, perdeu algumas atividades no final de semana e é dúvida para o jogo.

– Tivemos a baixa do Perema, por causa do dedo quebrado; tivemos um desconforto, que não pôde trabalhar em razão de conjuntivite, do Israel. Então temos algumas mudanças que às vezes se fazem necessárias em virtude disso. Não são lesões, mas são coisas que acontecem no futebol e às vezes você tem que trocar uma peça ou outra em virtude disso. Tivemos três dias de treinamento para botar em prática [as alterações] – explicou.

Apesar das dificuldades, Schulle garante que vai mandar a campo um time para tentar vencer, não apenas reagir às investidas do adversário.

– A equipe do CRB, por si só, é de jogadores muito técnicos, vem disputando várias competições. É uma equipe entrosada do ano passado, ficou com a maioria dos seus jogadores e manteve a comissão técnica, então já tem um padrão de jogo. Nós estamos há menos de 60 dias em conjunto, trabalhando e buscando a nossa maneira de atuar, que sempre vai ser buscando vitória.

O CRB chega com ritmo de jogo por estar podendo atuar, conseguindo rodar os jogadores de uma competição para outra, diferente do Paysandu. A gente tem noção do que é o adversário, mas também tem a certeza da atitude que temos que ter dentro do campo, aquilo que a gente trabalhou, para que possa impor dificuldades e criar as oportunidades para a nossa vitória”

O duelo contra o CRB inicia às 16h45 (de Brasília) desta terça-feira, na Curuzu. O vencedor receberá premiação de R$ 1,7 milhões da CBF pela classificação. O ge fará o acompanhamento em Tempo Real, com vídeos dos principais lances.