Poupança tem retirada de R$ 50 bilhões no primeiro semestre

Recorde. Nos seis primeiros meses deste ano, os brasileiros sacaram R$ 50 bilhões a mais do que depositaram na poupança. O volume é o mais alto desde o início da série histórica, em 1995.

Apenas em junho, sacamos R$ 3,76 bilhões a mais do que guardamos.

Contexto: Em 2020, a poupança captou o recorde de R$ 166 bilhões, muito por conta do pagamento do auxílio emergencial e o nível baixo da taxa de juros.

Qual a situação atual?

Com o fim do auxílio e a inflação nas alturas, está mais difícil guardar dinheiro. Além disso, com as medidas tomadas pelo Banco Central para segurar a inflação, a poupança se tornou menos atrativa.

Com os juros básicos acima de 8,5% ao ano, os depósitos da poupança voltaram a ter rendimento fixo anual de 6,17%, o que deixa a remuneração mais baixa do que outros rendimentos de renda fixa.

Pela fuga de investidores para outros fundos, uma coisa é certa: os rendimentos baixos conseguiram tirar o seu dinheiro da poupança mais rápido do que os gurus de investimento. risos.

