PP, PL e Republicanos apoiam Marinho para líder do Senado

Neste sábado (28), três partidos formalizaram apoio à candidatura de Rogério Marinho (PL-RN) para a presidência do Senado Federal.

Republicanos, PP e PL realizaram uma coletiva de imprensa para anunciar a decisão. Juntas, as siglas possuem 21 senadores.

Participaram do evento na sede do PL o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, Marinho, e outros senadores e senadores eleitos como Damares Alves, Ciro Nogueira, Marcos Pontes, Flávio Bolsonaro e outros.

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, falou que a decisão dos partidos não é criar um “terceiro turno”, mas sim formar uma bloco “a favor do Brasil”.

Marinho vai concorrer com o atual presidente da Casa Alta, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que tem recebido críticas por sua proximidade com o atual presidente do país, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Há um abaixo-assinado com mais de 600 mil assinaturas contra a reeleição de Pacheco. A petição diz que o parlamentar do PSD é Lula e alerta ainda para a necessidade de um presidente do Senado que coloque em votação os pedidos de fiscalização sobre o Supremo Tribunal Federal (STF).

Fonte: Pleno News/Foto: PL/Divulgação