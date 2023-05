PPBC realizou mais de 3,5 mil atendimentos gratuitos de saúde e cidadania no Residencial Salvação

O Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades (PPBC) promoveu, na manhã de sexta-feira, 05, diversos serviços e atendimentos gratuitos de saúde, cidadania e beleza na Escola Municipal Maria Eunice Ferreira, no bairro Residencial Salvação. Mais de 3,5 mil atendimentos integrados e descentralizados beneficiaram os moradores do bairro e de adjacências.



A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Governo (Semag), com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), e o apoio de diversos órgãos.

Foram disponibilizados serviços como atualização e inclusão cadastral para programas sociais como o Bolsa Família; atendimentos psicossociais; atendimentos especializados em família e indivíduos em situação de violação de direitos; emissão de CPF e de Carteira de Identidade (RG); testes rápidos de hepatite B e C, Sífilis e HIV; aferição de pressão arterial; teste de glicemia; vacinas; consultas médicas; atendimento odontológico; distribuição de medicamentos da farmácia básica; emissão de passe livre, dentre outros.



O evento foi aberto à comunidade em geral e atendeu, principalmente, os moradores do bairro Residencial Salvação. O objetivo da ação é ampliar e facilitar o acesso de serviços às áreas periféricas da cidade.



“Queremos levar atendimentos variados e serviços de boa qualidade para toda a população de Santarém. Hoje, estamos aqui no Residencial Salvação comemorando sete anos do aniversário do bairro com serviços de saúde, cidadania e beleza que foram disponibilizados pela Prefeitura Municipal e pelos nossos parceiros”, enfatizou Walkiria Coelho, coordenadora do PPBC.



A titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Irlaine Figueira, acompanhou as ações ofertadas pela secretaria durante esta edição do PPBC. “Essa é uma oportunidade muito boa para a comunidade e a população resolverem várias pendências em um só lugar. A Semsa está disponibilizando consultas médicas, com nutricionistas, vacinação, odontologia e outros serviços”, conta.



O prefeito Nélio Aguiar esteve presente nos atendimentos acompanhado do titular da Semg, secretário Emir Aguiar, e disse que o PPBC ajuda, principalmente, aquelas mães e chefes de família que têm dificuldade de se ausentar do seu bairro.



“Às vezes, a rotina de casa impossibilita esse deslocamento em busca dos serviços públicos e o PPBC tem ajudado bastante, principalmente, mães que têm filhos pequenos. Nosso objetivo é levar essa facilidade e incluir todo esse público”, dise o prefeito.



Maria Lilian, moradora do Residencial Salvação, aproveitou a ação para atualizar a sua carteira de vacinação. “Vim tomar a vacina bivalente contra a covid-19 e pretendo levar a minha filha para os atendimentos de enfermagem. Acredito que esse tipo de ação é muito importante para o nosso bairro, porque facilita nossa vida, disse.

Imagens: Agência Santarém